FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz einer gestrichenen Gewinnprognose für das laufende Jahr haben sich die Aktien von Borussia Dortmund am Dienstag vorbörslich stabilisiert. Auf Tradegate erholten sie sich mit dem stabilen Gesamtmarkt um 4,2 Prozent auf 4,80 Euro. In den vergangenen zweieinhalb Wochen hatte sich der Kurs nahezu halbiert von 9,11 auf zuletzt 4,606 Euro.



Angesichts des jüngsten Kurseinbruchs sei die Rücknahme des Gewinnziels durch den Bundesligisten alles andere als eine Überraschung, kommentierte ein Händler. Die Einnahmen dürften erheblich unter den bislang abgesagten Spielen leiden, mit Blick voraus sei die Unsicherheit unverändert groß. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Vortag den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens 2. April ausgesetzt./bek/stk



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

