Auf der PDAC 2020 in Toronto hatten wir nicht nur Gelegenheit mit zahlreichen interessanten Unternehmen aus dem Bergbausektor zu sprechen, wir konnten auch Dr. Jonathan Gluckman von der Nanotechnologie-Gesellschaft Sixth Wave Innovations (CSE SIXW / WKN A2PK5X) vor die Kamera holen. Diese spannende Company hat ein Extraktionsverfahren entwickelt, das sich sowohl in der Gold- als auch in der Cannabis-Branche einsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...