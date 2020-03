NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 67 auf 65 Euro gesenkt. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Konsumgüterwerte wegen des neuartigen Coronavirus und jüngster Währungsentwicklungen. Sie bevorzugt nun Branchensegmente mit defensiven Charakterzügen, etwa aus den Bereichen Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflege sowie Soft Drinks. Vorsichtiger gestimmt ist sie für die Bereiche alkoholische Getränke und Kosmetik./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 17:44 / GMT



