LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat SGL Carbon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 4,00 auf 3,50 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Kohlefaserspezialisten seien nicht so trüb wie der aktuelle Kurs suggeriere, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick auf 2020 gebe es Abwärtsrisiken, da dieser den Einfluss des neuartigen Coronavirus noch nicht enthalte. Er habe daher seine Schätzungen bis 2021 gesenkt. Zugleich verwies er auf vielversprechende mittelfristige Pläne - mit guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die Bereiche Elektromobilität, Brennstoffzelle und Luft- und Raumfahrt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007235301

SGL CARBON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de