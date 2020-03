Die Frequentis AG erweitert sich im Bereich Tower-Automatisierung und beteiligt sich mit 51 Prozent an ATRiCS, einem Anbieter von Softwarelösungen zur Verbesserung der Sicherheit sowie zur Erhöhung der Kapazitäten an Flughäfen. "Wir freuen uns, dass unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich ist und wir mit ATRiCS unsere Angebotspalette in technologischer Hinsicht erweitern können.", sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Von nun an können wir Flughäfen und Flugsicherungen umfassender als bisher bedienen, und unseren Kunden ausgereifte Gesamtlösungen bieten, die in der Lage sind, die Sicherheit zu steigern und gleichzeitig CO2-Emissionen zu senken." Das 2002 gegründete, eigentümergeführte Unternehmen erzielte zuletzt einen Umsatz von ...

