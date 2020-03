Atrics biete Softwarelösungen zur Verbesserung der Sicherheit sowie zur Erhöhung der Kapazitäten an Flughäfen an und machte zuletzt 4 Mio. Euro Umsatz, teilte Frequentis am Montag mit. Das Closing des Deals ist für 1. April vorgesehen. Die Frequentis-Aktie stand am Dienstag in Wien schlussendlich 3,28 Prozent höher bei 16,01 Euro. (Schluss) tsk/ed APA

