FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Biontech-Aktien sind am Dienstag wieder auf dem Vormarsch. Nach kleineren Gewinnmitnahmen im Verlauf ziehen die Papiere des Mainzer Biopharmaunternehmens vorbörslich auf Tradegate wieder in Richtung des Rekordhochs zum Wochenauftakt bei 46,50 Euro. Dabei klettern sie um rund 15 Prozent. Die mit einem chinesischen Partner betriebene Entwicklung eines Impfstoffs gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 treibt den Kurs.



Aufgrund einer breit aufgestellten Entwicklungsplattform sei Biontech bestens positioniert im weltweiten Rennen um einen Impfstoff gegen die Krankheit, urteilte Analystin Shanshan Xu von der Berenberg Bank. Das gelte auch für die benötigten Kapazitäten für die Fertigung: So schätze der Biontech-Partner Fosun Pharma, dass die Mainzer wöchentlich Millionen Einheiten des Impfstoffs produzieren könnten./bek/ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

BIONTECH-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de