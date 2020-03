flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold kam seit dem Top vom ...

Der Preis für eine Feinunze Gold kam seit dem Top vom 09: März regelrecht unter die Räder. Seitdem ist der Preis für Gold in der Spitze bis zu 252 US-Dollar je Unze gefallen. An dieser Stelle wiesen wir bereits darauf hin, dass das massive Auflösen von Goldpositionen auch zum Ausgleichen der Kursverluste im Bereich des horrormäßig laufenden Aktienmarktes gedient hat. Blickt man in die Zeit der Weltfinanzkrise zurück, so konnte man ähnliche Kurskapriolen bei Gold beobachten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten hier relevanten Tief des 12. November 2019 bei 1.445,18 US-Dollar bis zum Mehrjahreshoch des 09. März 2020 bei 1.703,32 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 1.544/1.574/1.605 und 1.642 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1.445 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.375 und 1.347 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MC6YW20 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/