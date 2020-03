Nach heftigen Kursverlusten am Vormittag ist die Wirecard-Aktie am Montag noch ins Plus geklettert und letztlich rund 1,2 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Am Dienstagmorgen zeichnet sich eine Fortsetzung der Stabilisierung ab. Wirecard hat in den vergangenen Wochen zahlreiche positive Unternehmensmeldungen veröffentlicht, allem voran die Kooperationen mit Grab und Klarna sowie einen Zwischenstand von der laufenden Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG. Am Montag lieferte eine neue Kaufempfehlung ...

