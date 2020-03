ad pepper media International N.V. ernennt Dagmar Bottenbruch zum neuen Mitglied des AufsichtsratsDGAP-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Personalie/Personalie ad pepper media International N.V. ernennt Dagmar Bottenbruch zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats17.03.2020 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ad pepper media International N.V. ernennt Dagmar Bottenbruch zum neuen Mitglied des AufsichtsratsNürnberg, Amsterdam, 17. März 2020Der Aufsichtsrat der ad pepper media International N.V. ("ad pepper media"), einem der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute bekannt, der Hauptversammlung von ad pepper media am 19. Mai 2020 vorzuschlagen, Frau Dagmar Bottenbruch zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.Frau Bottenbruch besitzt die US-amerikanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie war als Managing Director bei Rabobank International in Deutschland sowie als Director für Credit Suisse in New York, London, Frankfurt und Mailand tätig. Derzeit ist sie Mitglied des Aufsichtsrats bei AMG Advanced Metallurgical Group N.V., Amsterdam, Niederlande. Frau Bottenbruch ist seit 1989 Chartered Financial Analyst (CFA)."Ich bin sehr erfreut, dass Dagmar dem Aufsichtsrat von ad pepper media beitreten wird. Ihre umfangreiche Kapitalmarkterfahrung sowie ihr strategisches Engagement als Investorin bei erfolgsversprechenden Start- und Scale-ups kommen zur rechten Zeit und bringen somit wertvolle Kompetenz und Expertise in den Aufsichtsrat von ad pepper media," sagt Michael Oschmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.Der Aufsichtsrat wird die Ernennung von Frau Bottenbruch zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats auf der am 19. Mai 2020 stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen.Über ad pepper media International N.V.Die ad pepper media International N.V. ist eine führende, europaweit agierende Unternehmensgruppe für innovative Performance-Marketing Lösungen. Die Gruppe vereint drei Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Spezialisierungen im Bereich Performance Advertising: Webgains (Affiliate Marketing), ad pepper media (Lead Generation/Audience Targeting) und ad agents (Full Service Agentur). Über 200 Mitarbeiter sind an europaweit 8 Standorten für die Gruppe tätig. Die Holdinggesellschaft wurde 1999 gegründet und vollzog ein Jahr später ihren Börsengang im Qualitätssegment "Prime Standard" der Frankfurter Börse.17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999109Ende der Mitteilung DGAP News-Service999109 17.03.2020