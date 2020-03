FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt und über der 9.000er-Marke zeigt sich am Dienstagmorgen der DAX-Futures. "Das 500-Punkte-Plus fällt zwar noch unter die normale Hypervolatilität, aber dass wir überhaupt eine Gegenbewegung nach einem Crash an Wall Street zeigen, ist ein sehr gutes Signal", sagt ein Händler. Dies spreche für erste Versuche, einen Boden über 8.000 Punkten zu bilden. Der Markt sehe den US-Crash als nachlaufend an, da man die Corona-Probleme angesichts des Abwiegelns von Präsident Trump zu lange ignoriert hat. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 498,5 auf 9.038,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 9.088,0 und das Tagestief bei 8.560,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 9.400 Kontrakte.

March 17, 2020 03:44 ET (07:44 GMT)

