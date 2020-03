NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 6,50 auf 4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anders als in der Finanzkrise seien Banken in der Viruskrise eher ein Teil der Lösung als das zentrale Problem, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies schütze Anleger aber nicht vor Kursverlusten. Sie geht von höheren Kosten für das Risikomanagement aus und kappte ihre Schätzungen. Für die Deutsche Bank und die Commerzbank bleibt sie wegen der nur geringen Profitabilität vorsichtig und bewertet sie mit "Speculative Risk". /tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

COMMERZBANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de