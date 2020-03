NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Fraport von 65 auf 29 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie D'Ath passte ihre Erwartungen für den europäischen Luftverkehr in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus an - mit einem nun für das Gesamtjahr 2020 erwarteten Rückgang der Passagierzahl um 30 Prozent. Bei Flughafenbetreibern schlage dies auf die Gewinnerwartungen durch./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

