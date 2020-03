Corona bringt das öffentliche Leben zunehmend zum Stillstand. McDonald's hat nun in den USA den Speisebereich aller firmeneigenen Restaurants geschlossen. Zudem hat das Unternehmen seine Franchisenehmer in den USA aufgefordert, das gleiche zu tun. Die Maßnahme zeigt, wie Corona eine ganze Branche auf den Kopf stellen kann.McDonald's plant in Zeiten des Virus um. Wer beim Burger-Dino essen und trinken möchte, soll dies am Drive-in-Schalter oder per Delivery machen. Auf diese Weise sollen menschliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...