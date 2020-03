Die FCR Immobilien AG trotzt der Corona-Krise und bietet aktuell eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254TQ9) mit einem Zinskupon von 4,25% und einer Laufzeit von fünf Jahren an. Die Zinszahlung erfolgt dabei vierteljährlich, das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit FCR-Gründer Falk Raudies über die aktuelle Anleihen-Emission, die Geschäftsentwicklung des München Immobilieninvestors und natürlich auch die Corona-Krise gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Raudies, die FCR Immobilien AG begibt erneut eine Anleihe. Warum hat sich die Anleihe als Finanzierungsinstrument für Sie bewährt?

Falk Raudies

Falk Raudies: Die FCR Immobilien AG wächst seit Jahren dynamisch und profitabel. Die Finanzierung des Immobilienportfolios erfolgt dabei aus einer Mischung von Eigenkapital, Mitteln aus den Anleihen sowie Bankfinanzierung. In der Kombination sehen wir die besondere Stärke, weil wir zum einen sehr flexibel beim Einkauf agieren können, zum anderen so aber auch einen günstigen Mischzins erreichen, der unter 3 % liegt.

Anleihen Finder: Wäre ein Schuldschein nicht auch eine Option gewesen?

Falk Raudies: Ein Schuldschein wäre auch eine Option gewesen, dies hätten wir bei einer größeren Summe in Erwägung gezogen. Mit der jetzigen Konstruktion der Anleihen haben wir eine flexible Finanzierungsform gefunden, bei der in den kommenden Jahren durch die Verteilung auf mehrere Anleihen auch immer nur kleinere Summen fällig werden.

Anleihen Finder: Die Anleihemittel von bis zu 30 Mio. Euro sollen ja in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios fließen. Gibt es da schon konkrete Projekte, die Sie anvisieren oder werden die Mittel wieder häppchenweise genutzt?

Falk Raudies: Wir haben erklärt, dass wir dieses Jahr Immobilien für 150 bis 200 Mio. Euro einkaufen möchten. Unsere Immobilienpipeline ist dafür sehr gut gefüllt, wobei wir aktuell sowohl kleinere Objekte als auch Portfolios in der Prüfung haben. Der Bestandsaufbau soll also wieder über das Jahr verteilt erfolgen, wobei unser Fokus weiter bei Handelsimmobilien liegt, ergänzt um den opportunistischen Ankauf einzelner Objekte in anderen Segmenten des Immobilienmarktes.

Anleihen Finder: Was hat sich bei der Auswahl Ihrer Kaufobjekte in den letzten Jahren verändert? Welche ...

