Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines will für das abgelaufene Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie doch keine Dividende zahlen. "In Anbetracht der jüngsten Entwicklung" werde der Hauptversammlung anders als geplant vorgeschlagen, den Gewinn einzubehalten, teilte MTU am Dienstag mit.

