Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus gepaart mit dem aktuellen Ölpreisstreit hat die Finanzmärkte in enorme Turbulenzen gebracht. Während immer mehr Länder umfangreiche Einschränkungen für Bürger beschließen, fordern Beobachter, auch den Börsenhandel komplett auszusetzen.? Coronavirus sorgt für massive Verluste an den Aktienmärkten? Philippinische Börse bleibt zunächst geschlossen? Wird es auch in Deutschland zu einer Schließung der Börsen kommen?In den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...