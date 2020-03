Von Sam Schechner

PARIS (Dow Jones)--Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat in einem Radiointerview gesagt, dass seine vorläufigen Projektionen zeigen, dass in Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie das französische Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 um 1 Prozent sinken dürfte. Die Regierung plane, ein überarbeitetes Haushaltsgesetz für 2020 mit der neuen Vorhersage am Dienstag vorzulegen, sagte Le Maire.

Frankreich verspricht 45 Milliarden Euro an Soforthilfe für Unternehmen und Beschäftigte, die von der Coronavirus-Epidemie betroffen sind, die große Teile der Weltwirtschaft verlangsamt oder zum Erliegen bringt.

"Es gibt einen Krieg gegen das Virus. Es gibt auch einen Wirtschafts- und Finanzkrieg. Dieser Wirtschaftskrieg wird lang anhaltend und gewalttätig sein", sagte Le Maire.

Die französische Regierung hat erklärt, dass ihre Hilfe für Unternehmen eine Reihe von Instrumenten umfassen wird, darunter ein erweitertes Hilfsprogramm gegen Arbeitslosigkeit, bei dem der Staat die Gehälter von Angestellten zahlt, die während der Krise nicht benötigt werden.

Le Maire wiederholte, dass Frankreich 300 Milliarden Euro an Bankkrediten für kleine und mittlere Unternehmen garantieren wird. "Wir werden kein einziges kleines oder mittleres Unternehmen haben, das nicht über die notwendige Liquidität verfügt", sagte er.

