FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen plant angesichts der Corona-Pandemie drastische Maßnahmen. In Deutschland bereite sich der Konzern auf eine Produktionsunterbrechung für voraussichtlich zwei Wochen vor, sagte CEO Herbert Diess während der Jahrespressekonferenz. "Wir müssen alles tun, um die Virusausbreitung zu verlangsamen", sagte der Manager. Aktuell verschlechtere sich die Absatzlage zunehmen.

VW hatte bereits am Montag angekündigt, die Fertigung von Seat im spanischen Martorell und auch im Werk in Navarra herunterzufahren. Die Fabrik in der Nähe von Lissabon drosselt die Produktion spürbar.

Auch andere Hersteller haben massive Maßnahmen angekündigt. Die französische PSA-Gruppe schließt die gesamte europäische Fertigung, davon betroffen sind auch die Werke von Opel in Deutschland.

March 17, 2020 04:15 ET (08:15 GMT)

