Frankenthal (ots) - Alle drei Minuten stirbt irgendwo auf der Welt ein Kind auf der Straße aufgrund eines Verkehrsunfalls. Vor allem in Entwicklungsländern könnten viele solcher Todesfälle durch den korrekten Einsatz von Autokindersitzen und mehr Wissen verhindert werden. Das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (UNITAR) setzt sich daher für die weltweite Förderung von Verkehrssicherheit für Kinder ein. Als globaler Autokindersitzhersteller unterstützt Joie die Aktivitäten von UNITAR. Die erste Sicherheitsschulung findet vom 1. bis 2. April 2020 in Quito (Ecuador) statt.Joie und UNITAR wollen die Sicherheit von Kindern in allen Bereichen des Straßenverkehrs verbessern, sei es beim Fahren im Auto oder als Fußgänger. Dies gilt insbesondere für Länder, in denen Kinder infolge von Verkehrsunfällen besonders häufig verletzt werden. Die Partnerschaft ist auf mindestens drei Jahre ausgelegt.Workshops und Schulungen für mehr Sicherheit im StraßenverkehrAls Partner von UNITAR wird Joie die Verkehrssicherheitsunterweisung für Kinder bei den Schulungsveranstaltungen und E-Learning-Programmen von UNITAR vornehmen. Diese spezialisierten Workshops und Schulungen zur Verkehrssicherheit von Kindern finden weltweit statt und richten sich an Fachleute, wie beispielsweise Polizei, Feuerwehr und NGOs, die für die öffentliche Sicherheit verantwortlich sind.Realisiert werden die Programme über das internationale Trainingscenter CIFAL in Madrid. Darüber hinaus bietet das CIFAL einen Aufbaustudiengang für den Bereich Straßenverkehrssicherheit an, bei dem Joie die Studenten mit Lehrmaterial versorgt - sei es zu den verschiedenen Kindersitznormen, der Bedeutung korrekter Installation Kindersitzen oder Produktions- und Gestaltungsfragen.