Wohl 60 % aller Flüge werden gestrichen werden müssen. Wieviel Kredithilfe benötigt Lufthansa, um diese kritische Zeit zu überbrücken? Das ist die Existenzfrage fast aller Airlines der Welt, die in besonderer Form berührt sind. Die amerikanischen Airlines verlangen 50 Mrd. $ Kredithilfe. Natürlich wird keine Airline in Insolvenz gehen. Dann lautet die kritische Frage: Wo liegt der interessanteste Kurs für einen Einstieg in Lufthansa? In allen vergangenen (20) Jahren lag dieser jeweiige Tiefstkurs zwischen 7 und 9 Euro. Die anschließenden Erholungen liefen ebenso regelmäßig bis rund 14 Euro als Durchschnitt. Das ergibt Gewinne um locker 60 bis 80 % - je nach Einstieg. Wetten dieser Art sind die Herausforderung für clevere aber auch coole Investoren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de