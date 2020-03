FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Osram sind am Dienstag weiter eingeknickt und haben in zwei Tagen nun bereits ein Viertel an Wert verloren. Die Anleger sorgen sich um den Mehrheitsaktionär AMS , der im Zuge der Coronavirus-Krise über 80 Prozent an Marktwert verloren hat. Der österreichische Sensorspezialist führt aktuell eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durch, um den Anfang Jahr vollzogenen Kauf eines Mehrheitsanteils an Osram zu finanzieren./ag/mis



