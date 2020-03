Wien (www.aktiencheck.de) - Auch am gestrigen Handelstag ging die Talfahrt an den globalen Börsen in Höchstgeschwindigkeit weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Verunsicherung nach dem außerordentlichen Zinsschritt der FED sei so groß gewesen, dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) quasi direkt nach Start mit einem minus von rund 8% den Handel habe unterbrechen müssen - zum dritten Mal in sechs Tagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...