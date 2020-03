Nach dem Ausverkauf an den Börsen verbieten Frankreich und Belgien Wetten auf Kursverluste. Frankreich untersagte für Dienstag Leerverkäufe in 92 Aktien, wie die Finanzaufsicht AMF am Morgen mitteilte. Die belgische Finanzaufsicht verbot ebenfalls für Dienstag Leerverkäufe in mehr als einem Dutzend Papieren.

