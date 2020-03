Der Goldpreis stand in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck. Der kurze Ausflug über 1.700 Dollar ist nur noch eine langsam verblassende Erinnerung. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten - gestern bis in den Bereich von 1.460 Dollar. Doch noch schlimmer - viel schlimmer - hat es Silber erwischt. Arbeitet sich das Edelmetall vor einigen Wochen noch an die Marke von 119 Dollar heran, ging es gestern im Tief runter auf 12 Dollar. Von einem Crash zu sprechen ist sicher nicht übertrieben.

