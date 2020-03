Veränderungen im Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG - Kai Jordan zum Vorstand der mwb bestelltDGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG - Kai Jordan zum Vorstand der mwb bestellt17.03.2020 / 10:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gräfelfing, 17. März 2020. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat Kai Jordan mit Wirkung vom 1. April 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Die Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgte am 16. März 2020. Kai Jordan ergänzt damit das Gremium, welches sich bisher aus den Mitgliedern Thomas Posovatz und Franz Christian Kalischer zusammensetzt. Kai Jordan ist bei der mwb seit August 2016 als Bereichsvorstand für den Aufbau des Geschäftsfeldes Corporates & Markets verantwortlich. Zusammen mit der Integration des Bereiches Institutionelle Kunden und Orderausführung bildet sich die Grundlage für die Ergänzung der Verantwortlichkeiten auf Vorstandsebene. "Ich freue mich, dass wir mit der Berufung des ausgewiesenen Kapitalmarktexperten Kai Jordan die zukunftsweisende Verbreiterung des Geschäftsmodells der mwb weiter vorantreiben können", erklärt Michael Wilhelm, Vorsitzender des Aufsichtsrates der mwb. "Unsere Philosophie einer ehrlichen, nachvollziehbaren und nachhaltigen Betreuung von mittleren und kleineren Unternehmen am Kapitalmarkt stößt bei Investoren und Emittenten auf sehr gute Resonanz. Wir gehen davon aus, dass die Veränderungen im Bereich der Finanzierungen von KMU durch neue Eigenkapitalvorschriften in den kommenden Jahren unserem Haus weitere Wachstumschancen ermöglichen. Die Basis ist gelegt, denn gerade die Nachhaltigkeit unserer Betreuung stellt einen langfristig wichtigen Erfolgsfaktor im Markt dar", ist sich Kai Jordan sicher. Kai Jordan, 52, war bis 1998 stellvertretender Leiter des Frankfurter Aktienhandels der Commerzbank und später Abteilungsdirektor Equity Capital Markets / Syndication. 1999 wechselte er in den Sektor der mittelständischen Wertpapierfirmen zu einem Frankfurter Finanzdienstleister und begleitete die Entwicklung des Unternehmens zu einer erfolgreichen und diversifizierten Wertpapierhandelsbank. 2007 wurde er dort in den Vorstand berufen. Seit August 2016 zeichnet Jordan bei der mwb für den Aufbau des Bereiches Corporates & Markets verantwortlich. Kai Jordan ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des bwf - Bundesverband der Wertpapierfirmen, der maßgeblichen Interessenvertretung der deutschen Wertpapierdienstleistungsunternehmen.Zu mwb: Die mwb Wertpapierhandelsbank ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE0006656101, WKN 6656101) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 38.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.Zu Corporates & Markets: Im Bereich Corporates & Markets ist mwb auf die Begleitung mittelständischer Emittenten an die Kapitalmärkte spezialisiert. Die Dienstleistungen umfassen Emissionsberatung und Listings, Designated Sponsoring, die Emission von Zinstiteln (Debt Capital Markets), Kapitalerhöhungen und Börsengänge (Equity Capital Markets), die Betreuung institutioneller Kunden und die Ausführung von Börsenaufträgen für Kreditinstitute und institutionelle Kunden. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 999155Ende der Mitteilung DGAP News-Service999155 17.03.2020