BERLIN (Dow Jones)--Mit Unterstützung der kommerziellen Fluganbieter wird die Bundesregierung in den nächsten Wochen tausende gestrandete deutsche Reisende aus dem Ausland zurück nach Deutschland holen. Das erklärte Außenminister Heiko Maas am Dienstag. Dafür stellt der Bund bis zu 50 Millionen Euro zur Verfügung. Auch sprach er wegen der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung aus. "Wir werden alles dafür tun, den tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet sind, in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen", so Maas. "Mit dieser konzertierten Rückholaktion wollen wir den Touristen, die derzeit in den besonders betroffenen Gebieten festsitzen, eine Rückkehr nach Hause ermöglichen."

Auch sprach er wegen der Ausbreitung des Coronavirus eine formelle Reisewarnung für "alle touristischen Reisen ins Ausland" aus. "Bitte bleiben Sie zuhause, das hilft Ihnen und anderen", so Maas. Deutschland habe am Montag mit kommerziellen Fluganbietern vereinbart, ein einmaliges Rückholprogramm aufzulegen, für das die Bundesregierung bis 50 Million Euro zur Verfügung stelle. Zunächst würde im Laufe der nächsten Tage Pauschalreisende aus besonders betroffenen Gebieten zurückgebracht werden.

"Wir müssen davon ausgehen, dass der weltweite Passagierverkehr auf absehbare Zeit auf ein sehr niedriges Niveau zurückgehen wird", so Maas. Besonders betroffene Gebiete seien Marokko, die Dominikanische Republik, Philippinen, Ägypten und die Malediven. Die Fluganbieter würden in Zusammenarbeit mit der Regierung Flüge bereitstellen. Alle Reisenden, die von der Rückholung profitieren möchten, sollten sich auf der Webseite des Auswärtigen Amtes informieren und die Reiseveranstalter zu kontaktieren.

In Marokko sitzen laut Maas 4.000 bis 5.000 deutsche Touristen fest. Aufgrund der großen Anzahl und der Entscheidung der dortigen Regierung müsse Deutschland dort "sehr sehr schnell handeln" und die Bundesbürger zurück in ihre Heimat bringen.

March 17, 2020

