Amazon startet Einstellungsoffensive - Aktie mit kräftigem Gewinnpotenzial

Weil die Bestellungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus stark ansteigen, will Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) eine Einstellungsoffensive starten. Der weltgrößte Online-Händler verkündete, in den USA 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung einzustellen, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können.

Stundenlöhne sollen angehoben werden

Außerdem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den USA, Kanada und Europa erhöhen. Dafür will der Konzern mehr als 350 Mio. US-Dollar investieren. In einem Firmenblog stellt das Unternehmen die Stellenausschreibungen wie eine Art Hilfsaktion in der Coronavirus-Krise dar. Während die Pandemie anhalte, helfe Amazon mit seinem Partnernetzwerk Gemeinden weltweit "wie wenige andere es können" - durch die Versorgung mit wichtigen Lieferungen bis an die Haustüren bedürftiger Menschen.

