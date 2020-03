DAX 30 heute wohl stabil - Corona-Fallzahlen bleiben entscheidender Indikator

Der DAX 30 befindet sich übergeordnet weiterhin im Crash-Modus. Ernüchternd gilt es trotzdem festzustellen, dass eine Erholung bestenfalls in einem "flachen V" stattfinden wird. Es wird keinen schnellen Rebound geben. Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen.

Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt zu wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern führen. Die Lage hat sich zunehmend verschärft. Die US-Fed hatte daher am Sonntag über Nacht erneut außerplanmäßig eingegriffen, um die Märkte zu stabilisieren. Der Leitzins wurde um einen ganzen Prozentpunkt gesenkt. Zudem wurde ein Anleihekaufprogramm in Höhe von 700 Milliarden USD angekündigt. Diese Maßnahmen wurden aber gestern zunächst allerdings nicht von den Märkten honoriert.

Die vorbörslichen Indikationen der führenden Leitindizes sind heute dagegen im Plus. Die Lage wird sich aber nachhaltig erst mit einem umfassenden Rückgang der Corona-Fallzahlen entschärfen. China vermeldete vor einigen Stunden schon wieder einen Anstieg der Infizierten. Auch Afrika sind nun in mindesten 23 Ländern Infizierte gemeldet worden. Der DAX 30 wird einen positiven Handelsauftakt vollziehen. Der Tagesverlauf könnte dann stabil verlaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...