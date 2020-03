NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Autobauer habe noch keinen aktualisierten Ausblick auf 2020 gegeben, aber die bisherigen Aussagen dürften wohl angesichts der Coronvirus-Krise keinen Bestand mehr haben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die soliden vorläufigen Zahlen von Ende Februar seien zugleich bestätigt worden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 02:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

