Nach dem jüngsten Kursrutsch an der Wiener Börse ist am Dienstag ein Erholungsversuch bereits in der ersten Handelsstunde wieder gescheitert. Der ATX lag nach einem sehr festen Handelsauftakt um 9.45 Uhr wieder 0,13 Prozent im Minus und stand damit bei 1.789,12 Punkten.Am Vortag hatte er vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronakrise knapp zehneinhalb Prozent eingebüßt. Am Dienstag setzte der ATX ...

