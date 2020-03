FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticket-Vermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim bekommt einen neuen Finanzchef. CFO Volker Bischoff werde das MDAX-Unternehmen nach über 20 Jahren im Vorstand mit Auslaufen seines Vertrages zum 31. März im besten Einvernehmen verlassen, teilte die CTS Eventim AG & Co. KGaA mit. Seine Nachfolge tritt ab dem 14. April Andreas Grandinger an, der von 2013 bis 2019 als Finanzvorstand der Zooplus AG amtierte. Davor war er fast zehn Jahre in leitenden Finanzfunktionen für die Douglas Holding AG tätig, zuletzt als CFO der Tochtergesellschaft Parfümerie Douglas.

Bischoff wird dem Unternehmen als Berater verbunden bleiben.

March 17, 2020

