STOCKHOLM (dpa-AFX) - Auch in Schweden werden die Schulen im Zuge der Coronakrise nun teilweise geschlossen. Ministerpräsident Stefan Löfven empfahl bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dass alle Gymnasien, Universitäten und Berufsschulen ab Mittwoch auf Fernunterricht umstellen. Die Vor- und Grundschulen würden eventuell zu einem späteren Zeitpunkt geschlossen. Deshalb bereite man vor, die Betreuung der Kinder sicherzustellen, damit Eltern in gesellschaftlich wichtigen Positionen zur Arbeit gehen könnten.



Eine ähnliche Regelung gibt es in Island, wo öffentliche Schulen für Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren sowie Kindergärten vorerst mit Einschränkungen weiter geöffnet sind. In Norwegen, Dänemark und Finnland sind alle Schulen geschlossen./sh/DP/mis