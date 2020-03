Apples Nachfolger des Budget-Smartphones iPhone SE wird offenbar nicht einen, sondern zwei Ableger bekommen. Neben einem iPhone 9 deutet sich ein iPhone 9 Plus an. Seit Monaten kursieren Gerüchte und Hinweise über Apples günstiges iPhone 9 (oder iPhone SE 2). Zuletzt hieß es, dass es im März 2020 angekündigt werden soll. Nun scheint aus dem einen Modell ein Doppelpack geworden zu sein. Das iPhone 9 wird wohl das iPhone 8 ersetzen Wie 9to5 Mac in den Assets von iOS 14 entdecken konnte, arbeitet Apple nicht nur an einem 4,7-Zoll-iPhone, sondern auch an einem...

