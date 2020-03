DGAP-Media / 2020-03-17 / 10:32 Mit smarten BusinessTV & Webinaren präsentieren die Bewegtbild-Profis aus München ein Produkt, damit Unternehmen ihr Peoples-Business weiter fortführen können. Mit redaktionell aufgesetzten Webinaren und Videokonferenzen als Alternative zu massenhaften Absagen durch den Corona Virus. "Am Ende ist es der Mensch, der sich einredet, dass durch Corona nicht mehr miteinander kommuniziert werden kann" so Norbert Dobeleit von lucky7even. In der digitalen Welt stehen genügend Möglichkeiten zur Verfügung, weiter in Kontakt zu treten. Die redaktionellen Webinare von lucky7even sind sicher eine davon. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: lucky7even Entertainment GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2020-03-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 999175 2020-03-17

