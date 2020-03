Wien (www.anleihencheck.de) - Immer mehr Länder verhängen harte Maßnahmen um die Corona-Pandemie einzudämmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern seien dies unter anderem Deutschland, Frankreich und die Schweiz gewesen. Die EU-Außengrenzen sollten geschlossen werden, die Regelung solle schon heute in Kraft treten. Den Schock, den die Corona-Krise auf den Finanzmärkten ausgelöst habe, hätten auch die kürzlich getroffenen Notmaßnahmen der Notenbanken nicht lindern können. Trotz der drastischen US-Zinssenkung habe gestern aber die verhaltene Renditebewegung in den USA überrascht, wo das Tief der Vorwoche nicht erreicht worden sei. Eine Rezession sei fix eingepreist. ...

