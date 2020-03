LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Mass., March 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein klinisch forschendes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, indem es Wirkstoffe in roten Blutkörperchen einkapselt, hat heute die Ernennung von Dr. med. Melanie Rolli als Mitglied seines Board of Directors bekannt gegeben. ERYTECH wird die Ernennung auf seiner nächsten Hauptversammlung zur Ratifizierung vorlegen. Dr. Rolli verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der globalen Biotechnologie- und Pharmaindustrie, sowohl in Europa als auch in den USA. Die Ernennung von Dr. Rolli folgt auf den Rücktritt von Allene Diaz, die ihre Vorstandstätigkeit zum 30. September 2019 niedergelegt hat.

"Wir freuen uns sehr, Melanie in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen", so Dr. Jean-Paul Kress, Chairman of the Board von ERYTECH Pharma. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Geschäftspläne und -strategien von ERYTECH zu erarbeiten, während ERYTECH in der Spätphase der klinischen Entwicklung voranschreitet und mit den Vorbereitungen für den Übergang in die kommerzielle Phase beginnt."

"Ich freue mich sehr, Mitglied des Board of Directors von ERYTECH zu werden", so Dr. Rolli. "Es ist eine spannende Zeit für ERYTECH - sein Hauptprodukt Eryaspase durchläuft aktuell die klinische Phase-3-Schlüsselstudie in einem Bereich der Onkologie, in dem der nicht gedeckte medizinische Bedarf besonders hoch ist. Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die Pläne des Unternehmens voranzubringen."

Dr. Rolli ist derzeit als Chief Executive Officer der PIQUR Therapeutics AG tätig, einem in Basel in der Schweiz ansässigen Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das an der Arzneimittelentwicklung für gezielte Therapien bei verschiedenen onkologischen und dermatologischen Indikationen arbeitet. Zuvor war sie 14 Jahre lang bei der Novartis Pharmaceuticals AG beschäftigt, wo sie Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Sicherheit und Medizinische Angelegenheiten innehatte. Bei Novartis war sie zudem acht Jahr lang in den USA in globalen und lokalen Positionen als Medical Director für die Bereiche Grundversorgung, Atemwegserkrankungen, Frauengesundheit, Dermatologie und Onkologie tätig.

Bevor sie zu Novartis kam, war sie im Rahmen einer Post-Doktorandenstelle als Forschungsärztin in der Krebsforschung am SCRIPPS Research Institute for Molecular and Experimental Medicine in La Jolla, Kalifornien, tätig sowie in der klinischen Forschung in Deutschland.

Dr. Rolli hat einen Doktortitel in Medizin und Pharmakologie von der Universität Heidelberg.

Informationen zu ERYTECH und Eryaspase: www.erytech.com

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus in Spender-Erythrozyten gekapselter L-Asparaginase und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminmetabolismus der Krebszelle ab. Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung als Zweitlinientherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Phase 2 der klinischen Entwicklung als Erstlinientherapie beim dreifach-negativen Mammakarzinom. In den nordischen Staaten Europas wird derzeit eine vom Prüfarzt gesponserte Studie in Phase 2 zur Entwicklung als Zweitlinientherapie bei akuter lymphoblastischer Leukämie durchgeführt.

ERYTECH stellt seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon, Frankreich und für Patienten in den USA an seinem kürzlich eröffneten GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA her.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der folgenden Indizes: CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die klinischen Entwicklungspläne von Eryaspase, einschließlich es geplanten Übergangs von ERYTECH zu einem kommerziellen Unternehmen. Einige dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen können anhand der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "strebt", "schätzt", "kann", "wird", "weiter" und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, abgesehen von historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur Geschäftsstrategie von ERYTECH, einschließlich der klinischen Entwicklung von Eryaspase; Aussagen zum Status der TRYbeCA1-Studie, einschließlich des Zeitrahmens für die Patientenregistrierung, der Erweiterung der Studie auf die USA sowie der beabsichtigten Aktivitäten in Bezug auf die Zwischenanalyse; Aussagen zum Potenzial der ERYTECH-Produktreihe; Aussagen zur zeitlichen Planung von präklinischen Studien und klinischen Prüfungen von ERYTECH sowie Ankündigungen von Daten aus diesen Studien und Prüfungen; Aussagen zur erwarteten Produktionskapazität von ERYTECH und der Fähigkeit, die zukünftige Nachfrage zu decken sowie zur erwarteten Finanzierung und Liquidität von ERYTECH. Diese Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Bewertungen bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die, als sie getroffen wurden, als angemessen erachtet wurden, sich aber als richtig oder falsch herausstellen können. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und können von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle von ERYTECH liegen. Es kann in Bezug auf die Produktkandidatenreihe keine Garantien geben, dass die Kandidaten die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten werden oder dass sie sich als kommerziell erfolgreich erweisen werden. Aus diesem Grund können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen und Errungenschaften sowie der erwarteten zukünftigen Performance, die durch solche Aussagen, Prognosen und Schätzungen ausgedrückt oder impliziert werden, unterscheiden. Eine weitere Beschreibung dieser Risiken, Unsicherheiten und weiterer Risiken finden Sie in den behördlichen Unterlagen des Unternehmens bei der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF), in den Unterlagen und Berichten des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des im März 2019 bei der AMF eingereichten 2018 Document de Référence des Unternehmens und des am 29. März 2019 bei der SEC eingereichten Annual Report on Form 20-F des Unternehmens, sowie zukünftiger Unterlagen und Berichte des Unternehmens. Angesichts dieser Unsicherheiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit oder Billigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen gemacht. Darüber hinaus besitzen zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur an dem Tag Gültigkeit, auf den diese Pressemitteilung datiert ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. ERYTECH lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen von ERYTECH bezüglich dieser Aussagen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder Schätzungen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

