Gestern kündigte Intel an, dass der Loihi Neuromorphic Chip nach nur einer Probe zuverlässig Gerüche erkennen könne. Auch Krankheiten würden zuverlässig erkannt - in Zeiten von SARS-CoV2 eine gute Nachricht. Dennoch verlor die Aktie satte 18,04 Prozent und auch vorbörslich bleibt die sich in den USA andeutende Erholung bei dem Papier mit rund einem Prozent schwach. Ein Cluster aus 64 Loihi-Chips soll in der Lage sein, Gerüche wie das menschliche Gehirn wahrzunehmen. Darunter beispielsweise Waffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...