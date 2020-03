FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - BioNtech-Aktien sind am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch geschnellt. Die mit einem chinesischen Partner betriebene Entwicklung eines Impfstoffs gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 treibt den Kurs steil nach oben. In der Spitze stiegen die Aktien, die auf der Handelsplattform Tradegate am aktivsten gehandelt werden, um 80 Prozent auf fast 72 Euro. Seit der ersten Börsennotiz der Aktien im Oktober vergangenen Jahres hat sich der Wert des Unternehmens nahezu verfünffacht.



Der Mainzer Biopharma-Spezialist will gemeinsam mit Fosun Pharma in Schanghai einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. BioNtech und Fosun Pharma hätten dazu klinische Studien vereinbart, hieß es am Vortag. Der Kandidat für einen Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162 soll ähnlich wie bei dem Projekt der Tübinger Firma Curevac Körperzellen dazu anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen. Der BioNtech-Kurs war daraufhin am Vortag bereits massiv nach oben geschossen.



Aufgrund einer breit aufgestellten Entwicklungsplattform sei BioNtech bestens positioniert im weltweiten Rennen um einen Impfstoff gegen die Krankheit, urteilte Analystin Shanshan Xu von der Berenberg Bank. Das gelte auch für die benötigten Kapazitäten für die Fertigung: So schätze der BioNtech-Partner Fosun Pharma, dass die Mainzer wöchentlich Millionen Einheiten des Impfstoffs produzieren könnten.



Xu zeigte sich beeindruckt von der Schnelligkeit, mit der BioNtech eine Allianz mit einem der führenden Pharmakonzerne Chinas geschmiedet habe. Damit honoriere Fosun die mRNA-Technologieplattform der Mainzer. Zudem wolle Fosun die Zusammenarbeit auf die Behandlung anderer infektiöser Krankheiten und auch auf die Krebsbehandlung ausweiten./bek/ag/stk



