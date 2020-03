HERZOGENRATH (IT-Times) - Der deutsche Halbleiter-Maschinenbauer Aixtron hat heute mitgeteilt, Aufträge für die Lieferung mehrerer Planetenanlagen aus China erhalten zu haben. Demnach hat die Konka Group. Co. Ltd. mehrere MOCVD-Anlagen der Baureihen AIX G5+ C und AIX 2800G4-TM beim deutschen Maschinenbauunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...