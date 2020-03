Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern und am Wochenende gab es weltweit viele Notzinssenkungen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abfedern zu können, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die gängigsten Maßnahmen seien Zinssenkungen, Ausweitungen von Anleihekaufprogramme, Lockerungen bei den Kapitalunterlegungspflichten für Banken und günstige Refinanzierungen für Unternehmenskredite. Ob das reiche, werde sich zeigen. So habe z. B. die Norwegische Zentralbank aufgrund der sinkenden Inflation und den einbrechenden Rohölpreisen den Leitzinssatz von 1,50% auf 1,00% gesenkt. EUR/NOK (Norwegische Krone) habe danach bis 11,5860 zugelegt. (17.03.2020/alc/a/a) ...

