MeVis Medical Solutions AG: Absage der für den 19. März 2020 einberufenen ordentlichen HauptversammlungDGAP-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung MeVis Medical Solutions AG: Absage der für den 19. März 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung17.03.2020 / 12:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 7. Februar 2020 für Donnerstag, den 19. März 2020, 10.00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der MeVis Medical Solutions AG wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden.Die im Bundesanzeiger am 7. Februar 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Sobald ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung feststeht, wird eine neue Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht.Der Vorstand hat sich im Hinblick auf das Wohl und die Gesundheit ihrer Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister zu diesem Schritt entschieden. Auch entspricht der Vorstand damit den Empfehlungen und Verfügungen der zuständigen Gesundheitsbehörden in Deutschland hinsichtlich der Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).Bremen, 17. März 2020MeVis Medical Solutions AGDer VorstandKontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO17.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999257Ende der Mitteilung DGAP News-Service999257 17.03.2020 CET/CEST