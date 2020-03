Paris (www.aktiencheck.de) - Die Welt ist in Panik verfallen. Was als Angst begann, hat sich mittlerweile zu einer Psychose ausgewachsen. Und aus der Gesundheitskrise ist eine Finanzkrise geworden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier. Trotz einer ganzen Reihe geld- und haushaltspolitischer Krisenmaßnahmen in vielen Ländern seien die Anleger von einer solchen Panik erfasst worden, dass für die meisten Finanzanlagen selbst auf kurze Sicht keine zuverlässige Einschätzung möglich sei. ...

