HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt angesichts der verschlimmerten weltweiten Viruspandemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die Viruskrise habe auf den Autovermieter schwerwiegende negative Auswirkungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die gestrichene Dividende bezeuge dies. Er bleibt zwar bei seiner Kaufempfehlung, stellte aber eine Überarbeitung des Kursziels in Aussicht./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

