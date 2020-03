HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Kennziffern seien entsprechend der vorab veröffentlichten Zahlen ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Er verwies zudem auf die stark gestiegenen Pensionsrückstellungen. Schwarz will seine Annahmen wegen des Konzernausblicks überarbeiten, da das Unternehmen einen negativen Ergebniseffekt von 100 Millionen Euro durch die Coronavirus-Krise in Aussicht gestellt habe./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

