Ein Danke an unsere Partner, dass sie mit uns durch diese herausfordenden Zeiten gehen. Dies hatte ich gestern Mittag an den IR-Verteiler ausgesandt und wie im Mail avisiert bringe ich das auch hier. "Liebe Freunde und Wegbegleiter aus der IR,Ich hoffe, Sie alle und Ihre Familien/Freunde/KollegInnen kommen gesundheitlich unbeschadet durch diese Pandemie. Das ist das Wichtigste.Und natürlich ist auch das Geschäftliche höchst herausfordernd. Wir alle müssen kleinere Brötchen backen, agieren glücklicherweise in einer Branche, in der ein Handschlag noch etwas wert ist, auch das ist ein Zusammenhalt. Es wird ein herausforderndes Jahr mit dem Committment, das da ist, weil jetzt vieles stockt. Insofern ein grosses Danke, dass niemand die Vereinbarungen storniert ...

