FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das vierte Quartal sei für die Online-Apotheke gut verlaufen, schrieben die Experten des Analysehauses in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 sei wegen schon sehr hoher Auslastung vorsichtig und noch ohne Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

