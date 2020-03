MOREH sieht sich als Immobilienbestandshalter im aktuellen Umfeld solide aufgestelltDGAP-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien MOREH sieht sich als Immobilienbestandshalter im aktuellen Umfeld solide aufgestellt17.03.2020 / 12:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MOREH sieht sich als Immobilienbestandshalter im aktuellen Umfeld solide aufgestelltSaarbrücken, 17. März 2020: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH, Unternehmensanleihe ISIN DE000A2YNRD5) sieht sich im aktuell schwierigen Umfeld rund um die Corona-Pandemie solide aufgestellt. Der Immobilienbestandshalter verfügt über eine breit diversifizierte Objekt- und Mieterstruktur. Das Portfolio besteht weitestgehend aus Gewerbe- und Büroimmobilien in Westdeutschland. Zu den Mietern mit ganz überwiegend mehrjährigen Mieterverträgen gehören das Land Rheinland-Pfalz, Konzerne wie die Deutsche Telekom, Lebensmitteleinzelhändler wie Rewe und auch Ärzte.Auch wenn das öffentliche Leben in Deutschland für einige Wochen erheblich eingeschränkt bleiben sollte, sollte dies keine wesentlichen Auswirkungen auf die Mieteinnahmen von MOREH haben. Darüber ist die Hinterlegung einer Zinszahlung auf einem Treuhandkonto Teil des umfangreichen Sicherheitspakets der MOREH-Unternehmensanleihe.Kontakt: Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.deWICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter www.moreh-immobilien.de/anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de ISIN: DE000A2YNRD5 WKN: A2YNRD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 999315Ende der Mitteilung DGAP News-Service999315 17.03.2020