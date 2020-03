RE/MAX Germany: Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit Bestehen: RE/MAX Germany steigert Vermittlungsvolumen in 2019 auf 1,8 Mrd. EuroDGAP-News: RE/MAX Germany / Schlagwort(e): Immobilien RE/MAX Germany: Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit Bestehen: RE/MAX Germany steigert Vermittlungsvolumen in 2019 auf 1,8 Mrd. Euro17.03.2020 / 12:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.8.800 Transaktionen in den Bereichen Vermietung und Verkauf / Maklernetzwerk begrüßt Einführung des Bestellerprinzips / Netzwerk wächst um 15 Prozent auf 750 MaklerLeinfelden-Echterdingen, 17.03.2020. RE/MAX Germany blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Geschichte zurück. Das Maklernetzwerk vermittelte deutschlandweit bei 8.800 Transaktionen Objekte in einem Gesamtvolumen von 1,8 Mrd. Euro. Dies bedeutet einen Anstieg um 20 Prozent gegenüber 2018 (1,5 Mrd. Euro). Einhergehend mit der steigenden Nachfrage nach Maklerleistungen hat RE/MAX Germany in 2019 zudem 40 neue Standorte eröffnet und betreibt nun in Deutschland 200 Immobilienbüros. Das Maklernetzwerk verzeichnete einen Zuwachs um 15 Prozent und vergrößerte sich um 100 auf nunmehr rund 750 Makler.In 2020 erwartet RE/MAX Germany ein anhaltendes Wachstum. Gründe seien neben der hohen Nachfrage nach Immobilien durch Privat- und Kapitalanleger auch die Markenpositionierung sowie die Aufstellung des Unternehmens. "Durch unsere gestiegene Markenbekanntheit und die starke Positionierung im weiterhin stark nachgefragten Immobilienmarkt finden vermehrt neue Geschäftspartner aus der Immobilienbranche sowie Branchenfremde den Weg zu uns", erklärt Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von RE/MAX Germany.Zudem erwartet RE/MAX Germany durch die Einführung des Bestellerprinzips Mitte des Jahres eine weitere Professionalisierung des Marktes und eine Qualitätssteigerung der Maklerarbeit. "Wir sehen dem Bestellerprinzip positiv entgegen - das Provisionssplitting professionalisiert und regelt gerecht den Maklermarkt, da sich künftig die qualifizierte Maklerarbeit noch stärker abheben wird", sagt Friedl.Über RE/MAXRE/MAX, gegründet 1973 in den USA, ist das größte Immobiliennetzwerk der Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung, zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada hatte RE/MAX erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller Dienstleister. RE/MAX Germany sitzt in Leinfelden-Echterdingen. Geschäftsführer ist Kurt Friedl, der über 40 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche mitbringt. Über 200 Franchisenehmer und ca. 750 Makler vermitteln Immobilien in Deutschland. Weltweit arbeiten bei RE/MAX derzeit etwa 128.000 Immobilienmakler in ca. 8.000 Büros in mehr als 115 Ländern.Weitere Informationen:Pressekontakt PR-AgenturSCRIVO Public Relations Ansprechpartner: Claus Schönberner Elvirastraße 4, Rgb. 80636 München Tel: +49 89 45 23 508-16 Fax: +49 89 45 23 508-20 E-Mail: claus.schoenberner@scrivo-pr.de Web: www.scrivo-pr.dePressekontakt Unternehmen RE/MAX Germany Ansprechpartnerin: Loredana Scirè Kohlhammerstraße 6 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel: +49 711 933 263-55 E-Mail: loredana.scire@remax.de Web: www.remax.de17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de999309 17.03.2020