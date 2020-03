Von Dave Sebastian

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US will bis mindestens Ende März 80 Prozent seiner US-Einzelhandelsfilialen im Kampf gegen die Corona-Krise schließen. Zudem kündigte die Tochter der Deutschen Telekom am Dienstag an, den Personalbestand an den Kundenbetreuungsstandorten zu senken. Bei den noch offenen Geschäften werden die Öffnungszeiten auf 10 bis 18 Uhr eingeschränkt, führte Chief Operating Officer Mike Sievert in einem Brief an die Mitarbeiter weiter aus. Diese Läden seien für den Großteil der Kunden in einem Umkreis von 30 Autominuten erreichbar. Der Manager sicherte zu, dass die auf Studenbasis bezahlten Mitarbeiter bis zum genannten Zeitraum mit ihrem Zieleinkommen rechnen könnten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 07:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.